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В Кремле рассказали, когда будет определена дата выдвижения кандидатов в президенты

Песков: крайнюю дату выдвижения кандидатов в президенты РФ определит дата выборов

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин еще не делал заявлений по поводу возможного участия в выборах главы государства, крайняя дата выдвижения кандидатур будет обозначена, исходя из даты выборов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».

«Когда объявят дату выборов, образуется и крайняя дата для выдвижения кандидатур», — сказал он.

Он напомнил, что Путин руководствуется в своих планах поддержкой людей и возможностью сделать для них больше.

Ранее Песков заявлял, что никто не сможет составить конкуренцию Путину в России на данном этапе.

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал в интервью украинским СМИ, что на президентских выборах в РФ в 2024 году будет избран Владимир Путин.

В 2018-м Путин ответил шуткой на вопрос, будет ли он баллотироваться на пост президента в 2030 году.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.

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