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В США назвали мэра Нью-Йорка «черным Трампом» из-за высказываний о мигрантах

Мэра Нью-Йорка Адамса назвали черным Трампом после высказываний о мигрантах

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Andrew Kelly/Reuters

Журналист MSNBC Джахан Джонс раскритиковал мэра Нью-Йорка Эрика Адамса из-за высказываний относительно миграционного кризиса в городе, назвав его «черным Трампом». Он также обвинил Адамса в «фанатичном мышлении». Слова Джонса приводит Fox News.

В частности, журналист подверг критике Адамса, который состоит в Демократической партии, за поддержку консервативной политики в отношении миграции и «повторение тезисов правых».

«Это привело к тому, что некоторые из его критиков назвали его «Черным Трампом». И в четверг он оправдал это прозвище, выпустив антииммигрантскую обличительную речь, которая звучала так, как будто она была вырвана из ленты бывшего президента [Дональда Трампа] в социальных сетях», — заявил Джонс.

Ранее Адамс заявил, что наплыв мигрантов в город может привести к разрушению кварталов, а также дальнейшему истощению ресурсов. Он выразил сожаление по поводу финансовых последствий для города после размещения 100 тыс. мигрантов за последний год.

До этого мэр Нью-Йорка рассказал, что миграционный кризис в городе, куда ежедневно прибывает большое количество людей в поисках убежища, вполне может обойтись городу в $12 млрд за три года.

Ранее экс-адвокат Трампа обвинил Байдена в преследовании консерваторов.

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