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Пашинян и Эрдоган планируют продолжать усилия для установления долгосрочного мира в регионе

Пашинян и Эрдоган договорились продолжать усилия по установлению мира в регионе

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Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обменялись мнениями о ситуации на Южном Кавказе и пришли к мнению, что необходимо продолжать дипломатические усилия для установления долгосрочного мира в регионе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина Армении.

В ходе беседы лидеры двух государств отметили, что достижение долгосрочного мира и стабильности в регионе поспособствуют развитию и процветанию всех стран региона.

«Стороны отметили, что продолжат дипломатические усилия в этом направлении», — указали в пресс-службе правительства Армении.

2 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван придает важность нормализации отношений с Анкарой, не связывая этот процесс с урегулированием конфликта с Баку.

До этого Пашинян и Эрдоган провели телефонный разговор, в рамках которого они обсудили ряд вопросов, в том числе по треку нормализации отношений между двумя государствами.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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