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Глава евродипломатии Боррель отреагировал на выборы в новых регионах России

Боррель: Евросоюз не признает итоги выборов в Крыму и новых регионах России

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Alexander Ermochenko/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает факт и итоги выборов, которые проходили в Крыму и новых регионах Российской Федерации, передает РИА Новости.

«Российское политическое руководство и те, кто имеет отношение к их организации, столкнутся с последствиями этих незаконных действий», — сказал он.

По словам Борреля, для участников организации и проведения голосования будут предусмотрены правовые последствия.

8 сентября глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова назвала чушью утверждения о выборах в России, в том числе в новых регионах страны, которые постоянно транслируют политологи, должностные лица и журналисты из западных стран.

Памфилова подчеркнула, что представители западных стран «не пишут о том, что как раз эти территории, мирное население находятся под обстрелами», а также не упоминают о «бесконечных терактах и провокациях».

До этого глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что власти США пытаются запугать жителей новых регионов России за их выбор.

Ранее в ЦИК заявили, что на членов избиркомов новых регионов оказывают давление.

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