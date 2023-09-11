Вучич предположил, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС

Назначение даты начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз ожидается до конца 2023 года. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

«Для Украины до конца года будет конкретное решение, они получат дату <…> и Молдавия, предполагаю», — отметил глава сербского государства.

Он подчеркнул, что к Сербии совсем другое отношение на Западе, «сиротам с Балкан — как получится».

В начале сентября в Киеве заявили о готовности вступить в Евросоюз в ближайшие два года. По словам вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, ход украинского конфликта определит политические сроки по предоставлению Киеву членства в ЕС. Чиновник сочла, что украинским властям после окончания боевых действий предстоит выполнить в десять раз больше работы, чем сейчас, для скорейшего вступления в Евросоюз.

В конце августа глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина хочет начать переговоры о вступлении в ЕС до конца года.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.