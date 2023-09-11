Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вучич предположил, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС

Вучич ожидает назначения дня переговоров о вступлении Украины в ЕС до конца года

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Назначение даты начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз ожидается до конца 2023 года. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

«Для Украины до конца года будет конкретное решение, они получат дату <…> и Молдавия, предполагаю», — отметил глава сербского государства.

Он подчеркнул, что к Сербии совсем другое отношение на Западе, «сиротам с Балкан — как получится».

В начале сентября в Киеве заявили о готовности вступить в Евросоюз в ближайшие два года. По словам вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, ход украинского конфликта определит политические сроки по предоставлению Киеву членства в ЕС. Чиновник сочла, что украинским властям после окончания боевых действий предстоит выполнить в десять раз больше работы, чем сейчас, для скорейшего вступления в Евросоюз.

В конце августа глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина хочет начать переговоры о вступлении в ЕС до конца года.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях