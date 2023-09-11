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Вучич высказался о давлении на Сербию по вопросу санкций в отношении России

Вучич: Сербия не подвергнется внешнему давлению по вопросу санкций против России

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград самостоятелен в проведении политики, поэтому решение о присоединении или отказе к санкционным ограничениям в отношении России не может быть навязано извне, говорится на сайте главы государства.

Так сербский лидер прокомментировал заявления премьер-министра непризнанного Косово Альбина Курти о том, Белград и Москву невозможно без кнута оторвать друг от друга. Он указал, что, в отличие от Косово, Сербия является суверенной страной, поэтому самостоятельно принимает решения о введении санкций.

«Мне интересно, как некоторым приходит в голову, что они могут просить каких-то третьих лиц применить кнут по отношению к суверенной стране, особенно когда вы нарушаете Устав Организации Объединенных Наций и нарушаете территориальную целостность страны», — сказал Вучич.

До этого Александр Вучич опроверг утверждения оппонентов, что его отношение к Российской Федерации изменилось. По словам президента Сербии, он регулярно сталкивается с давлением и требованием ввести санкции против РФ, а также изменить политику Сербии.

Ранее президент Сербии выразил недовольство в связи с присутствием на неформальном саммите в Афинах премьер-министра Косово Альбина Курти.

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