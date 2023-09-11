Политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС

В ближайшее время дипломатические отношения России и Евросоюза не ухудшатся и не будут приостановлены. Такое мнение в беседе с «Общественной службой новостей» высказал политолог Александр Асафов, комментируя слова заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева.

«Подобные решения не в компетенции Дмитрия Анатольевича и условно они могут быть приняты, но он всегда эмоционален и порой эмоционален чрезмерно. <...> Я не думаю, что у нас в ближайшее время дипломатические отношения станут еще хуже», — сказал политолог.

Асафов отметил, что дипломатическое общение России с большинством западных стран и так понижено. Однако он напомнил, что со странами глобального Юга и Азии российская сторона плодотворно и многосторонне сотрудничает.

«Укрепление дипломатических отношений достаточно наглядно видно. Вот и поэтому, конечно те препоны, которые, собственно, выстраивают евробюрократы неприятны, но, честно говоря, есть возможности для сотрудничества в других направлениях, где наши отношения только крепнут», — заключил специалист.

Накануне Евросоюз запретил россиянам ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры.

Дмитрий Медведев отметил, что введением новых запретов дипломаты ЕС сказали всем россиянам, что они являются для них «людьми второго сорта» и это «конкретный плевок в лицо каждому гражданину России». Он предложил в связи с этим на время приостановить дипломатические сношения с ЕС и вывести дипперсонал в Россию.

Ранее в МИД РФ прокомментировали запрет на ввоз в ЕС личных вещей россиян.