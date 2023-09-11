Участвующие в спецоперации военные пенсионеры РФ получат полную компенсацию пенсии

Военные пенсионеры, участвующие в спецоперации как мобилизованные или заключившие контракт с Минобороны для участия в СВО, будут получать полную компенсацию военной пенсии, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что дополнительная к денежному довольствию ежемесячная компенсационная выплата в размере 100% пенсии за выслугу лет будет установлена военнослужащим, получателям такой пенсии, которые заключили контракт о прохождении военной службы в период проведения спецоперации, то есть с 24 февраля 2022 года, и гражданам РФ, которые были призваны на службу в Вооруженные силы по мобилизации, то есть с 21 сентября 2022-го.

Правительству поручено обеспечить финансирование расходов по этому указу.

В июле прошлого года Владимир Путин подписал федеральный закон, наделяющий гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач в ходе спецоперации на Украине, статусом ветеранов боевых действий.

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