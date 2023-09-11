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Кулеба заявил о прогрессе в решении о передаче ракет Taurus со стороны ФРГ

Глава МИД Украины Кулеба заявил о прогрессе в решении о передаче Taurus Киеву

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Johanna Geron/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок обсудил передачу дальнобойных ракет Taurus Киеву. По итогам переговоров он заявил, что «процесс принятия решения внутри Германии продвигается вперед». Его слова приводит «Европейская правда».

«Мы подробно обсудили предоставление Украине немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus. <…> По итогам переговоров могу сказать, что опция предоставления этих ракет остается открытой, а процесс принятия решения внутри Германии продвигается вперед», — заявил министр иностранных дел Украины.

Кулеба отметил, что Киев понимает «особенности процесса принятия окончательного решения правительством Германии». Он также подчеркнул, что Украина готова сделать все необходимое, чтобы ускорить процесс передачи дальнобойного оружия.

11 сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев.

Это четвертая поездка главы МИД ФРГ на Украину за последние полтора года. Дипломат добралась до украинской столицы ночным поездом из Польши. Ее встретил на вокзале посол Германии Мартин Йегер.

В начале июля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву оружие дальнего действия, которое может быть использовано для атак по российской территории. По его словам, Германия в этом плане придерживается той же политики, что и США. Украина официально запросила у ФРГ крылатые ракеты Taurus еще в конце мая. К августу призывов к поставкам Киеву дальнобойных ракет стало все больше, в основном со стороны представителей партий из правящей коалиции — коллег Шольца из Социал-демократической партии и их партнеров из Свободной демократической партии.

11 августа в немецких СМИ появилась информация о том, что Германия может поставить Украине ракеты Taurus после того, как добьется ограничения их дальности, чтобы не допустить атак по территории России. При этом, по августовскому опросу немецкого телеканала ARD, более 50% граждан ФРГ против поставок данных вооружений.

Ранее в Киеве объяснили, почему ФРГ не передает Украине ракеты Taurus.

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