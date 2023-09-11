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Польша обвинила Белоруссию в обстреле пограничников из рогаток

Пограничная служба Польши заявила об обстреле из рогаток со стороны Белоруссии

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Kacper Pempel/Reuters

Пограничная служба Польши утверждает, что в субботу ее патруль в районе города Дубиче-Церкевне подвергся атаке со стороны Белоруссии. Якобы люди в белорусской форме, скрывая лица под масками, стреляли из рогаток и бросали камни в польских пограничников. Об этом пишет Newsweek.

Как отмечается в заявлении ведомства, группа из семи человек якобы была вооружена рогатками и использовала фонарики для ослепления военнослужащих. При этом нападавшие оставались на белорусской территории, не пересекая границу, следует из текста.

Ранее генеральное командование Вооруженных сил Польши сообщило о размещении снайперов на границе с соседней Белоруссией.

До этого белорусские пограничники сообщали, что польский военный вертолет Ми-24 нарушил государственную границу страны на один километр. Согласно данным погранкомитета, нарушение было замечено в Берестовицком районе Гродненской области.

Позже Варшава отвергла обвинения, заявив, что польский вертолет не нарушал воздушное пространство Белоруссии.

Ранее в Белоруссии рассказали, что мешает Польше и США напасть на страну.

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