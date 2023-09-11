Эрдоган рассказал о требованиях России по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по возвращении из Индии, где проходил саммит Большой двадцатки (G20), что требования Российской Федерации по зерновой сделке ясны и очевидны. Турецкого лидера цитирует телеканал TRT.

По его словам, существуют вопросы, которые российская сторона считает нереализованными.

«В России хотят, чтобы был создан механизм оплаты, чтобы получать деньги за зерно, которое они будут отправлять по этому коридору, а также чтобы были сняты ограничения на страхование их судов», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что Анкара сейчас пытается «решить эти проблемы и получить результаты».

При этом президент Турции подчеркнул, что страны Запада должны приложить усилия и выполнить свои обещания по зерновой сделке.

По словам Эрдогана, лидеры западных стран, с которыми он встретился на полях саммита Большой двадцатки в Индии, обращались к нему с просьбой о возобновлении функционирования черноморского зернового коридора.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.