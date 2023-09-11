Грузия отменяет визы для граждан Китая

Грузия решила отменить визы для граждан Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра республики Ираклия Гарибашвили.

«Мы приняли решение задействовать безвизовый режим для граждан Китая с сегодняшнего дня», — заявил он на заседании правительства.

Также он отметил, что Грузия рассчитывает увеличить число прямых рейсов с КНР. Он подчеркнул, что обсудил этот вопрос, а также тему развития туризма с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Гарибашвили посетил Китай в конце июля. Во время его визита отмечалось, что страны установили стратегическое партнерство. Заявление было сделано на пятый день визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в КНР, где грузинский политик принял участие в церемонии открытия 31-х Всемирных студенческих игр Чэнду FISU в Китае. В КНР Гарибашвили провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с премьер-министром КНР Ли Цяном.

Гарибашвили также назвал умной позицию Китая в конфликте на Украине и призвал установить для грузин безвизовый режим с США и Китаем.

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