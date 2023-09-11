Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Грузия отменяет визы для граждан Китая

Премьер Гарибашвили: Грузия отменяет визы для граждан Китая с 11 сентября

close
100%
Shutterstock

Грузия решила отменить визы для граждан Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра республики Ираклия Гарибашвили.

«Мы приняли решение задействовать безвизовый режим для граждан Китая с сегодняшнего дня», — заявил он на заседании правительства.

Также он отметил, что Грузия рассчитывает увеличить число прямых рейсов с КНР. Он подчеркнул, что обсудил этот вопрос, а также тему развития туризма с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Гарибашвили посетил Китай в конце июля. Во время его визита отмечалось, что страны установили стратегическое партнерство. Заявление было сделано на пятый день визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в КНР, где грузинский политик принял участие в церемонии открытия 31-х Всемирных студенческих игр Чэнду FISU в Китае. В КНР Гарибашвили провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с премьер-министром КНР Ли Цяном.

Гарибашвили также назвал умной позицию Китая в конфликте на Украине и призвал установить для грузин безвизовый режим с США и Китаем.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях