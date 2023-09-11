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Эрдоган призвал Запад к выполнению своих обещаний по зерновой сделке

Эрдоган: Запад должен приложить усилия для возобновления зерновой сделки

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны должны приложить усилия и выполнить свои обещания по зерновой сделке, передает CNN Turk.

Он заявил, что лидеры стран, с которыми он встретился на полях саммита G20 в Индии, обращались к нему с просьбой о возобновлении функционирования черноморского зернового коридора. По его словам, продление соглашения является общим желанием всех лидеров.

Эрдоган подчеркнул, что Турция ведет «интенсивную дипломатию» в этом направлении, однако и Запад также должен принять соответствующие меры по выполнению условий сделки, в том числе и по поставкам удобрений.

«Западные страны, высоко оценивая усилия Турции, должны и сами прилагать усилия и выполнять свои обещания», — указал турецкий лидер, отметив, что «требования России ясны и очевидны».

Неделю назад в Кремле объяснили, почему зерновая сделка не была продлена.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.

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