В Кремле заявили о продолжении СВО для прекращения ударов по России со стороны Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция (СВО) Вооруженных сил Российской Федерации будет продолжаться для прекращения ударов со стороны Украины по территории РФ, передает ТАСС.

Он отметил, что киевские власти не гнушаются практики террористических атак, покушений на известных людей и ударов по гражданским целям.

«Киевский режим тяготеет к тому, чтобы эту практику продолжать. Это, наверное, обуславливает необходимость безусловного продолжения спецоперации, с тем чтобы эта угроза была полностью купирована», — сказал представитель Кремля.

Также Дмитрий Песков заявил, что Россия сможет полностью ликвидировать угрозу атак беспилотными летательными аппаратами по территории Российской Федерации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого пресс-секретарь российского президента сообщил об отсутствии предпосылок для возобновления переговоров России и Украины. Он указал, что в Киеве не демонстрируют каких-либо рвений для возобновления переговоров.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.