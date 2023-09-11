В парламенте Грузии подтвердили подлинность подписей для импичмента президенту

Комитет по процедурным вопросам и правилам парламента Грузии подтвердил подлинность подписей депутатов, собранных для старта процедуры импичмента президенту Саломе Зурабишвили. Об этом сообщил председатель комитета Ираклий Кадагишвили, его слова приводит ТАСС.

«В результате проверки установлена подлинность подписей 80 членов парламента», — озвучил Кадагишвили заключение комитета.

Он подчеркнул, что подлинность подписей подтверждена личным общением с парламентариями. Теперь комитет по процедурным вопросам и правилам отправит свое заключение лицам, уполномоченным передать его в Конституционный суд страны для дальнейшего рассмотрения.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» объявила о запуске процедуры импичмента Зурабишвили 1 сентября. Это решение она объяснила нарушением основного закона государства со стороны президента. По мнению «Грузинской мечты», таковым стоит считать начало европейского турне Зурабишвили без разрешения правительства. При этом реализация импичмента в парламенте потребует не только голосов партии власти, но и оппозиции.

Ранее президент Грузии заявила, что не собирается в отставку.