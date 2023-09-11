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Названа средняя явка на прошедших выборах в России

Памфилова назвала среднюю явку на выборы 43,5 процента очень высокой

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что средняя явка на прошедших выборах в стране превысила 43%. Ее слова приводит РИА Новости.

«Явка составила 43,5% — это высокий показатель, это очень высокий показатель явки на выборах аналогичного уровня», — заявила она.

По словам Памфиловой, на подобном едином дне голосования в 2022 году явка была ниже и составила 35%.

Глава ЦИК подчеркнула, что нынешняя явка — самая высокая с 2017 года.

Также Элла Памфилова заявила, что повторных голосований или вторых туров на выборах глав регионов по итогам единого дня голосования не требуется.

В понедельник, 11 сентября, состоялся брифинг по предварительным итогам единого дня голосования в информационном центре Центризбиркома. Выборы в России в Единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября, основным днем стало 10 сентября.

Ранее в ЦИК России оценили ситуацию с электронным голосованием.

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