Зеленский призвал не ждать хеппи-энда в ходе контрнаступления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не ждать хеппи-энда в ходе контрнаступления ВСУ из-за больших потерь личного состава, отметив, что происходящее — «не фильм». Об этом он заявил в интервью CNN.

«Во-первых, это не фильм, он не длится полтора часа. Это контрнаступление, это не кино с хеппи-эндом, у нас не будет хеппи-энда. Мы потеряли много людей. У нас не будет хеппи-энда, мы должны это признать», — заявил Зеленский.

До этого Зеленский заявил в интервью британскому журналу Economist, что он начал сомневаться в искренности ряда западных партнеров Киева, которые утверждали, что всегда будут поддерживать украинское государство.

Ранее норвежская радиовещательная корпорация NRK писала, что ВСУ теряют наиболее опытных военных, на их место приходят необстрелянные солдаты, из-за чего эффективность их действий снижается.

До этого президент России Владимир Путин назвал украинское контрнаступление провалом. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Ранее экс-премьер Украины заявил, что власти перекладывают ответственность друг на друга.