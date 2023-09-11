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Ким Чен Ын выехал на переговоры с Путиным

YTN: лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с Путиным

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Валерий Мельников/РИА Новости

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын выехал на поезде из Пхеньяна в Россию, где он должен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает южнокорейский телеканал YTN со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.

Ранее стало известно, что Путин 11 сентября прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По данным YTN, в настоящее время лидер Северной Кореи на поезде направляется к границе. Встрече Ким Чен Ына и Путина, по предварительной информации, запланирована на 13 сентября.

Источник в российской делегации сообщил РБК, что переговоры двух лидеров пройдут не в рамках ВЭФ.

До этого о возможной встрече лидеров Северной Кореи и России писала американская газета The New York Times. Собеседники издания при этом не исключали, что глава КНДР может приехать и в Москву.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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