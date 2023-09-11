Песков оценил вероятность участия Путина в выборах президента России

Президент России Владимир Путин еще не делал объявлений относительно того, собирается он выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году или нет. Об этом сказал в интервью РБК его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Если мы предположим, что президент все-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе президенту никто составить не может», — подчеркнул представитель Кремля.

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью украинским СМИ, что на президентских выборах в Российской Федерации в 2024 году будет избран Владимир Путин.

По его словам, выборы в России пройдут через полгода, а в текущий момент соперников у Путина нет.

Восьмые выборы президента Российской Федерации, согласно действующему избирательному законодательству России, должны пройти 17 марта 2024 года.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».