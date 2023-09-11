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Путин прибыл во Владивосток

Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

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ВЭФ

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Путин примет участие в ряде встреч и проведет несколько совещаний. В частности, Путин встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Президент ознакомится с интерактивной презентацией, демонстрирующей результаты развития Дальнего Востока. После он проведет совещание в режиме видеоконференцсвязи (ВКС), в ходе которого будет обсуждаться программа развития дальневосточных городов.

Во вторник Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ, главным иностранным гостем которой станет президент Лаоса Пани Ятхоту.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что встреча президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) не планируется.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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