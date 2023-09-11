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Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с ЕС

Медведев рекомендовал приостановить дипотношения с Евросоюзом и вывести персонал

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал новые ограничения со стороны Евросоюза в отношении граждан России.

Как пишет Медведев, введением новых запретов дипломаты ЕС сказали всем россиянам, что они являются для них «людьми второго сорта» и это «конкретный плевок в лицо каждому гражданину России».

По его мнению, в ответ на это не нужно вводить ответные ограничения для граждан Евросоюза.

«Лучше было бы просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС. И вывести дипперсонал в нашу страну. Вот тогда-то тщеславные придурки в Брюсселе коллективно и густо наложат в свои штаны (и юбки, конечно). Ибо посольства эвакуируют перед вполне определенными событиями. Кто его знает, на что еще способны эти орки в ватниках из бескрайнего Мордора», — заключил зампред СБ РФ.

Ранее Евросоюз запретил россиянам ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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