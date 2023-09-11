Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Ким Чен Ына

Песков: встречи лидеров России и КНДР на ВЭФ-2023 не запланировано

close
100%
Yuri Kadobnov/AP

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) не планируется. Об этом сообщает РИА Новости.

«Таких контактов на ВЭФ не планируется», — сказал Песков.

Отмечается, что Путин посетит Владивосток, где примет участие в ВЭФ 11-12 сентября.

До этого официальный представитель военного ведомства Чон Ха Гю заявлял, что в Министерстве национальной обороны Республики Корея назвали вероятным визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.

До этого о возможной встрече Ким Чен Ына и Владимира Путина писала газета The New York Times.

11 сентября король Великобритании Карл III поздравил Ким Чен Ына с Днем образования КНДР. Об этом сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях