США и Вьетнам выступили за установление прочного мира на Украине

США и Вьетнам выступили за установление справедливого и прочного мира на Украине. Об этом сообщается в совместном заявлении лидеров двух стран — президента Соединенных Штатов Джо Байдена и генсекретаря ЦК Коммунистической партии Нгуена Фу Чонга, передает РИА Новости.

«Оба лидера подчеркнули необходимость установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом», — говорится в документе, который обнародовал Белый дом.

10 сентября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на открытии международной конференции общины святого Эгидия в Берлине заявлял, что только Украина должна решать, когда ей пойти на мир с Россией.

До этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял, что итоговое заявление лидеров стран Группы двадцати (G20) в части Украины могло бы быть жестче, если бы это зависело только от Канады. По его словам, G20 — это «крайне разрозненная группа» и заявление получилось настолько жестким, насколько это было возможно.

Ранее Макрон заявил, что не стоит ждать прогресса в решении конфликта на Украине на саммите G20.