Сергей Собянин победил на выборах мэра во всех районах Москвы. Об этом сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, передает РИА Новости.

«Лидер, Сергей Семенович Собянин, победил безоговорочно во всех районах, то есть ни один участок он не проиграл», — сказала Кириллова.

Внук лидера КПРФ Леонид Зюганов оказался на втором месте, набрав 8,11%. Член ЛДПР Борис Чернышов набрал 5,61%, а вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков — 5,34%, Дмитрий Гусев от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 3,93%.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии РФ, Собянин победил на выборах с 76,39% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК).

В России 8 сентября стартовали выборы различного уровня. В этом году по всей стране прошло более 4000 избирательных кампаний в 85 субъектах при участии свыше 81 тыс. кандидатов. В частности, выборы состоялись в Москве, Подмосковье и впервые в новых регионах России. В большинстве субъектов голосование проходило в трехдневном формате и завершилось в единый день голосования — 10 сентября.

Ранее глава ЦИК РФ Памфилова заявила о бесполезности визита представителей НАТО на выборы в России.