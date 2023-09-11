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Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы

Собянин побеждает на выборах мэра Москвы, набрав 76,39% голосов

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные информационного центра ЦИК России.

«Собянин Сергей Семенович, число голосов — 2 499 114, 76,39%», — говорится в сообщении.

Внук лидера КПРФ Леонид Зюганов оказался на втором месте с 265 374 голосами, набрав 8,11%. Член ЛДПР Борис Чернышов набрал 183 529 голосов или 5,61%, а вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков — 174 869 голосов, или 5,34%.

До этого Собянин выразил благодарность жителям столицы за поддержку на выборах градоначальника. Он также пообещал, что сделает все, чтобы столица стала «еще круче и краше, а также впереди планеты всей».

Собянин впервые был избран на должность мэра столицы в сентябре 2013 года, в 2018-м переизбран на новый срок.

Выборы в 85 российских регионах в рамках единого дня голосования прошли 8–10 сентября.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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