Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы

Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные информационного центра ЦИК России.

«Собянин Сергей Семенович, число голосов — 2 499 114, 76,39%», — говорится в сообщении.

Внук лидера КПРФ Леонид Зюганов оказался на втором месте с 265 374 голосами, набрав 8,11%. Член ЛДПР Борис Чернышов набрал 183 529 голосов или 5,61%, а вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков — 174 869 голосов, или 5,34%.

До этого Собянин выразил благодарность жителям столицы за поддержку на выборах градоначальника. Он также пообещал, что сделает все, чтобы столица стала «еще круче и краше, а также впереди планеты всей».

Собянин впервые был избран на должность мэра столицы в сентябре 2013 года, в 2018-м переизбран на новый срок.

Выборы в 85 российских регионах в рамках единого дня голосования прошли 8–10 сентября.

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