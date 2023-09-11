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В США отрицают смягчение заявления G20 по Украине на саммите в Нью-Дели

Йеллен заявила, что страны G20 не смягчали позицию по Украине в декларации

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Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

США не считают, что страны «Большой двадцатки» (G20) в итоговой декларации саммита в Индии смягчили свою позицию по Украине. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью газете Financial Times.

«США не рассматривают эти формулировки как каким-либо образом ослабляющие позицию G20 по Украине... Очевидно, что было трудно найти язык, который удовлетворил бы США и другие страны ...» — сказала она.

Как считает глава американского Минфина, совместное заявление стран G20 было «по существу очень сильным» касательно конфликта на Украине.

FT отмечает, что декларация подверглась критике со стороны западных стран за то, что в ней не было части «наиболее агрессивных осуждений» РФ из-за событий на Украине в сравнении с последним саммитом G20 на Бали.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Западу не удалось «украинизировать» повестку саммита G20.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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