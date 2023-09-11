МИД РФ осудил США за политизацию АТЭС

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский на международной конференции АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) по образованию обвинил США в политизации форума. Конференция проходила в рамках Восточного экономического форума, передает ТАСС.

«Не все так просто под председательством Соединенных Штатов. Идет явная политизация, против чего мы категорически выступаем», — заявил он.

Дипломат рассказал, что эта политизация проявляется в ограничении доступа российских представителей на мероприятия АТЭС. По словам Биричевского, подход США не разделяют другие государства — участники форума. Отдельно дипломат отметил, что председательство Таиланда в АТЭС в 2022 году было для РФ «очень дружеским».

До этого старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев заявил, что США создают барьеры для связей экономик АТЭС и цепочек поставок.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».