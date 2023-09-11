Володин назвал высокую явку на выборах в новых регионах желанием влиять на развитие страны

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что высокая явка на выборах продемонстрировала желание жителей новых регионов влиять на развитие страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин отметил, что впервые выборы в соответствии с российским законодательством прошли в новых субъектах РФ — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Председатель Госдумы подчеркнул, что год назад жители этих регионов на референдуме приняли решение — быть с Россией. По словам Володина, сегодня это желание жить в одной стране и развиваться вместе еще раз подтверждено. Он поблагодарил всех жителей за активную гражданскую позицию и заявил, что «нас всех это ко многому обязывает».

Председатель Госдумы отметил, что Вашингтон и Брюссель делали все, чтобы выборы не состоялись, прибегая для этого к провокациям, запугиванию и обстрелам со стороны киевского режима. Но их планы провалились, резюмировал Володин.

Он подчеркнул, что была обеспечена безопасность избирателей, а прошедшее голосование было открытым, честным и проведенным в конкурентной борьбе.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ расследует факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области. По информации СКР, в ночь на 10 сентября украинские вооруженные формирования с помощью дронов уничтожили здание избирательного участка в Запорожской области.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.