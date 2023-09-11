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Володин назвал высокую явку на выборах в новых регионах желанием влиять на развитие страны

Володин поблагодарил жителей новых регионов за высокую явку на выборах

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что высокая явка на выборах продемонстрировала желание жителей новых регионов влиять на развитие страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин отметил, что впервые выборы в соответствии с российским законодательством прошли в новых субъектах РФ — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Председатель Госдумы подчеркнул, что год назад жители этих регионов на референдуме приняли решение — быть с Россией. По словам Володина, сегодня это желание жить в одной стране и развиваться вместе еще раз подтверждено. Он поблагодарил всех жителей за активную гражданскую позицию и заявил, что «нас всех это ко многому обязывает».

Председатель Госдумы отметил, что Вашингтон и Брюссель делали все, чтобы выборы не состоялись, прибегая для этого к провокациям, запугиванию и обстрелам со стороны киевского режима. Но их планы провалились, резюмировал Володин.

Он подчеркнул, что была обеспечена безопасность избирателей, а прошедшее голосование было открытым, честным и проведенным в конкурентной борьбе.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ расследует факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области. По информации СКР, в ночь на 10 сентября украинские вооруженные формирования с помощью дронов уничтожили здание избирательного участка в Запорожской области.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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