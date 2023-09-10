В Госдуме заявили о провале попыток США и ЕС повлиять на выборы в России

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что США и Европейский союз предпринимали попытки, чтобы выборы в России не состоялись.

«Вашингтон и Брюссель делали все, чтобы эти выборы не состоялись: провокации, запугивания и обстрелы со стороны киевского режима», — написал он.

По словам политика, их планы провалились.

«Безопасность избирателей была обеспечена, а голосование прошло открыто, честно, в конкурентной борьбе», — указал он.

Выборы в 85 российских регионах в рамках единого дня голосования прошли 8-10 сентября.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что страны Запада начали готовиться к выборам российского президента, которые состоятся в марте следующего года, они активизируют работу своих спецслужб.

До этого глава ЦИК РФ Элла Памфилова говорила, что Россию ожидает непростая избирательная кампания в 2024 году. Она отметила, что это связано с попытками западных государства навредить предстоящей президентской гонке.

Ранее в ЦИК дали рекомендации к выборам 2024 года.