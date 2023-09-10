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Зеленский усомнился в искренности поддержки Украины Западом

Зеленский заявил, что начал сомневаться в искренности поддержки Украины Западом

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британскому журналу Economist, что он начал сомневаться в искренности ряда западных партнеров Киева, которые утверждали, что всегда будут поддерживать украинское государство.

«У меня есть эта интуиция, я читаю, слышу и вижу их глаза (когда они говорят): «Мы всегда будем с вами», но я вижу, что его или ее нет здесь, (он или она) не с нами», — сказал украинский лидер.

По его словам, «если партнеры не помогут (Украине), значит, они помогут» России одержать победу.

Также Зеленский заявил, что морально готов к длительному противостоянию с РФ.

«Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к долгой войне, и эмоционально я готов», — сказал он.

При этом, как указал политик, пока рано представлять гражданам Украины перспективу полной милитаризации экономики страны.

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, военная помощь Украине оставила армию страны почти без боеприпасов.

До этого президент США Джо Байден говорил, что Соединенные Штаты «останутся с Украиной столько, сколько потребуется».

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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