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Блинкен заявил, что переговоры должны подразумевать территориальную целостность Украины

Блинкен: переговоры по Украине должны иметь в виду ее территориальную целостность

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Craig Ruttle/Pool via Reuters

«Справедливым условием» для начала мирных переговоров между Москвой и Киевом, считает государственный секретарь США Энтони Блинкен, должно стать признание территориальной целостности Украины. Об этом Блинкен заявил в интервью американскому телеканалу ABC News.

По словам госсекретаря США, на данный момент не имеется признаков того, что президент России Владимир Путин, заинтересован «в какой-то значимой дипломатии». Если Путин «проявит интерес», выразил мнение Блинкен, то украинская сторона сразу к этому «подключится», а Вашингтон вступит в переговорный процесс вслед за Киевом.

Госсекретарь США подчеркнул, что все хотят завершения боевых действий, но они должны закончиться на справедливых и устойчивых условиях, отражающих суверенитет Украины и ее территориальную целостность.

«Для танго нужны двое», — подразумевая процесс переговоров, отметил Блинкен.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в том, что заявление по итогам саммита «Группы двадцати» (G20) по кризису на Украине не являлось слабым.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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