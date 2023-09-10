Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Блинкен заявил, что Киев пойдет на переговоры при поступлении предложения от Москвы

Блинкен: Украина пойдет на переговоры при поступлении такого предложения от РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина будет готова на переговоры с Россией при поступлении такого предложения из Москвы. Об этом он заявил в интервью ABC News.

При этом он отметил, что нет признаков того, что Москва «проявляет какой-либо интерес к конструктивной дипломатии».

По его словам конфликт должен завершиться «на справедливых и устойчивых условиях, которые будут отражать суверенитет и территориальную целостность Украины».

До этого Блинкен выразил уверенность в том, что заявление по итогам саммита «Группы двадцати» (G20) в Нью-Дели по конфликту на Украине не являлось слабым.

До этого глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Западу не удалось «украинизировать» повестку саммита G20. Саммит лидеров стран — участниц G20 проходил в Нью-Дели 9-10 сентября.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Отношения России и США
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях