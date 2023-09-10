Блинкен заявил, что Киев пойдет на переговоры при поступлении предложения от Москвы

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина будет готова на переговоры с Россией при поступлении такого предложения из Москвы. Об этом он заявил в интервью ABC News.

При этом он отметил, что нет признаков того, что Москва «проявляет какой-либо интерес к конструктивной дипломатии».

По его словам конфликт должен завершиться «на справедливых и устойчивых условиях, которые будут отражать суверенитет и территориальную целостность Украины».

До этого Блинкен выразил уверенность в том, что заявление по итогам саммита «Группы двадцати» (G20) в Нью-Дели по конфликту на Украине не являлось слабым.

До этого глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Западу не удалось «украинизировать» повестку саммита G20. Саммит лидеров стран — участниц G20 проходил в Нью-Дели 9-10 сентября.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.