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Глава ЦИК рассказала о применении системы ДЭГ на президентских выборах

Памфилова: в ряде регионов на президентских выборах применят систему ДЭГ

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что на президентских выборах в РФ дистанционное электронное голосование будет применяться в тех регионах, у которых есть опыт.

«Коллеги, у нас ДЭГ не везде, и везде его еще долго не будет», — отметила она.

По ее словам, электронное голосование на выборах президента будет применяться только в тех регионах, в которых есть соответствующий опыт.

По ее словам, это не более 30 регионов.

Ранее председатель Центризбиркома Российской Федерации Элла Памфилова отметила, что наблюдение за выборами мэра в Москве проводится на эталонном уровне и год от года развивается к лучшему.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссия (ЦИК) России Николай Булаев заявил, что перед президентскими выборами в России вероятны точечные изменения в законодательстве о выборах президента в 2024 году. Булаев добавил, что над этим в настоящее время ведется работа, направленная на актуализацию закона.

Ранее в ЦИК дали рекомендации к выборам 2024 года.

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