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Собянин поблагодарил участвовавших в выборах москвичей

Собянин поблагодарил москвичей за активную гражданскую позицию на выборах

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил москвичей за активную гражданскую позицию, а партию «Единую Россию» — за поддержку. Об этом он заявил в штабе общественной поддержки, передает ТАСС.

«Спасибо москвичам за активность, которую они проявили», — сказал градоначальник.

По его словам, в этом году активность голосовавших горожан была самой высокой.

Собянин также поблагодарил членов штаба, активистов и доверенных лиц и отметил, что выборы проходят на фоне серьезных испытаний для страны, поэтому «и победители, и проигравшие» на выборах должны быть едины.

8-10 сентября в России прошли выборы различного уровня. За три дня на выборах мэра Москвы проголосовали почти 3,3 млн человек, рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

В Мосгоризбиркоме сообщили, что явка на выборы мэра Москвы превысила 43%, и по итогам онлайн-голосования Собянин набрал более 2 млн голосов.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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