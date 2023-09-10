На выборах мэра Москвы зафиксирована рекордная явка

Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что выборы мэра Москвы прошли с рекордной явкой. Об этом сообщает РИА Новости.

«На выборах мэра— рекордная явка, и я думаю, что это закономерный результат работы всего московского коллектива, и законодательной, исполнительной власти, и мэра», — заявил он.

Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова рассказала, что в выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов ТиНАО приняли участие почти 3,3 млн человек.

Избирательные участки для голосования закрылись в центральных регионах России в единый день голосования 10 сентября, в 20:00 по московскому времени.

Председатель Центризбиркома Российской Федерации Элла Памфилова рассказала, что наблюдение за выборами мэра в Москве проводится на эталонном уровне и год от года развивается к лучшему. По мнению Памфиловой, процесс организации наблюдения в столице РФ не имеет подобий во всем мире и с каждым годом развивается в лучшую сторону.

Ранее россиян предупредили о возможных изменениях в законах перед выборами президента.