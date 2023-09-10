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Делегация Канады на G20 во главе с Трюдо не может вылететь из Индии

Делегация Канады во главе с Трюдо не может вылететь из Индии из-за поломки борта

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Public Relations Office Govt. Of Punjab/AP

Канадская делегация на G20, включая премьер-министра Джастина Трюдо и журналистов из этой страны, не могут вылететь из Нью-Дели из-за поломки самолета. Об этом сообщает телеканал CTV.

Отмечается, что речь идет о технической неполадке с канадским самолетом, которая была обнаружена перед вылетом из Нью-Дели.

«После нашего отъезда в аэропорт канадские вооруженные силы сообщили нам, что у борта CFC001 возникли технические проблемы», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

Оперативно разрешить ее не удалось. Таким образом, канадская делегация остается в Индии.

Саммит G20 проходил в Нью-Дели. На него были приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура). Главы РФ и КНР не посещали саммит.

Ранее Трюдо заявил, что коммюнике G20 по Украине должно быть жестче.

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