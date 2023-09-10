Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В центральных регионах России закрылись избирательные участки

Избирательные участки закрылись в центральных регионах России, включая Москву

close
100%
Alexander Ermochenko/Reuters

Избирательные участки для голосования закрылись в центральных регионах России в единый день голосования, в 20:00 по московскому времени.

Голосование завершилось в том числе на выборах мэра Москвы и губернатора Подмосковья.

Председатель Центризбиркома Российской Федерации Элла Памфилова рассказала, что наблюдение за выборами мэра в Москве проводится на эталонном уровне и год от года развивается к лучшему. По мнению Памфиловой, процесс организации наблюдения в столице РФ не имеет подобий во всем мире и с каждым годом развивается в лучшую сторону.

До этого стала известна явка на выборах мэра Москвы по состоянию на 10 сентября. Она составила 36,3% на воскресенье, в очном и дистанционном голосовании на выборах столичного градоначальника приняли участие 2,7 млн человек.

Также сообщалось, что в ЦИК России оценили ситуацию с электронным голосованием.

Ранее россиян предупредили о возможных изменениях в законах перед выборами президента.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях