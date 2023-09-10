Власти США не будут сбывать Китаю продукцию, помогающую создавать ядерное оружия

Соединенные Штаты отказались продавать КНР продукцию, в той или иной мере помогающую расширить потенциал по созданию ядерного оружия. Об этом объявил американский президент Джо Байден в ходе пресс-конференции в Ханое, трансляцию которого вела пресс-служба Белого дома на YouTube-канале.

«Я не собираюсь <...> продавать Китаю продукцию, которая увеличила бы его потенциал по производству большего количества ядерного оружия», — заявил он.

По мнению Байдена, оборонная деятельность КНР противоречит тому, что большинство оценивает как положительные изменения в регионе. Глава государства отметил, что власти США не стремятся нанести вред Китаю.

До этого заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков говорил, что ядерное оружие может быть применено только в том случае, если дельнейшее существование государства без использования данного арсенала невозможно. Он подчеркнул, что во всех остальных случаях страны, обладающие ЯО, на это не пойдут.

Ранее в США назвали причину отказа Китая от военных каналов связи.