Россиян предупредили о возможных изменениях в законах перед выборами президента

Перед президентскими выборами в России вероятны точечные изменения в законодательстве о выборах президента в 2024 году. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссия (ЦИК) России Николай Булаев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Будет проанализирован закон о выборах президента, возможны точечные изменения в этот закон», — разъяснил он.

Булаев добавил, что над этим в настоящее время ведется работа, направленная на актуализацию.

Президентские выборы в России планируется провести в следующем году.

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала, что наблюдение за выборами мэра в Москве проводится на эталонном уровне и год от года развивается к лучшему.

До этого стала известна явка на выборах мэра Москвы по состоянию на 10 сентября. Она составила 36,3% на воскресенье, в очном и дистанционном голосовании на выборах столичного градоначальника приняли участие 2,7 млн человек.

Ранее в ЦИК дали рекомендации к выборам 2024 года.