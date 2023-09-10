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Президент Германии предоставил Украине право решать, когда «рискнуть на мир» с РФ

Президент ФРГ Штайнмайер: решение «рискнуть пойти на мир» зависит от Украины

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Global Look Press

Только Украина должна решать, когда ей пойти на мир с Россией, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на открытии международной конференции общины святого Эгидия в Берлине, передает ТАСС.

«Когда рискнуть пойти на мир, это решение остается за Украиной», — заявил он.

Президент подчеркнул, что перспективу достижения мира важно сохранять даже тогда, когда «путь к нему не вырисовывается».

По его мнению, первым шагом на пути мирного урегулирования конфликта в политической плоскости может стать проведение консультаций в Копенгагене и Джидде.

Тем не менее Штайнмайер выступил в поддержку поставок оружия на Украину, заявив, что действия Москвы уничтожают ценности Европы и что, если Украина «прекратит обороняться», ей придет конец.

По данным Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Украина стала крупнейшим получателем оружия за 2023 год.

Штайнмайер также заявлял, что безопасность Европы в будущем будет обеспечена без России.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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