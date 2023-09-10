Премьер Канады считает, что заявление G20 по Украине должно быть жестче

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что итоговое заявление лидеров стран Группы двадцати (G20) в части Украины могло бы быть жестче, если бы это зависело только от Канады. Его слова приводит ТАСС.

«Если бы это зависело от меня, то заявление лидеров было бы намного жестче, особенно по Украине. Если бы это зависело только от других стран за столом переговоров, то оно было бы намного мягче, особенно в отношении Украины», — заявил Трюдо.

Он отметил, что G20 — это «крайне разрозненная группа» и заявление получилось настолько жестким, насколько это было возможно.

10 сентября глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада не смогли «украинизировать» повестку саммита «Большой двадцатки» G20 в Индии. По словам российского дипломата, украинский кризис на саммите упоминается, но только в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов существующих в мире, урегулирования конфликтов в соответствии со всеми целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее Макрон заявил, что не стоит ждать прогресса в решении конфликта на Украине на саммите G20.