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В Совфеде оценили итоговую декларацию G20

Косачев заявил, что декларация G20 указала на провал инициатив G7 против России

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Итоговая декларация G20 свидетельствует о провале антироссийских инициатив Запада, что подтверждает успех международного сообщества в постепенной деукраинизации мировой повестки, заявил вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев. Об этом сообщается в Telegram-канале российского сенатора.

По словам Косачева, присоединение к G20 Африканского союза может привести к росту влияния мирового большинства и благодаря этому пытаться навязать только темы, интересные Западу, будет труднее.

«Количественный кавалерийский наскок прошлого года перерос в качественный провал этого. G7 не смогла победить G20. Саммит в Нью-Дели — сигнал мира Западу, что его попытки свести все мировые проблемы к Украине этому миру уже откровенно надоели», — уточняется в публикации Косачева.

Также политик добавил, что год назад итоговая декларация G20 осуждала действия России на Украине, но теперь такой позиции нет.

«Текст, разработанный принимающей саммит Индией совместно с ЮАР, Бразилией и Индонезией, говорит об украинском кризисе лишь как об одном из мировых конфликтов», — заметил Косачев.

Также сенатор Совфеда пояснил, что в G20 вовсе не намерены решать геополитические проблемы, а намерены заняться решением вопросов экономического плана.

До этого глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Западу не удалось «украинизировать» повестку саммита G20. Саммит лидеров стран — участниц G20 устроили в Нью-Дели 9-10 сентября.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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