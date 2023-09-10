Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине не исключили проверки Reuters после съемки работы ПВО

Страна.ua: Игнат не исключил проверки Reuters из-за фото работы ПВО в Киеве

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что соответствующие службы могут проверить деятельность агентства Reuters после публикации фотографий работы противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве. Его слова приводит «Страна.ua».

«Я не имел возможности ознакомиться (с фотографиями, — «Газета.Ru»), но в итоге, думаю, разберутся люди, которые должны этим заниматься», — заявил он.

До этого украинское издание опубликовало фотографии агентства Reuters ночной работы ПВО в Киеве. На одной из них из городской застройки вылетает ракета.

В ночь на воскресенье, 10 августа, в Киеве и Киевской области объявлялся сигнал воздушной тревоги. В ночь на 10 сентября в нескольких областях Украины также произошли взрывы. По данным портала ТСН.ua («Телевизионная служба новостей»), взрывы произошли в Черниговской области.

Также сообщалось, что несколько взрывов произошло на территории Сумской области, расположенной в восточной части Украины.

Ранее стало известно о повреждении инфраструктурного объекта под Киевом.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях