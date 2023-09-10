На Украине не исключили проверки Reuters после съемки работы ПВО

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что соответствующие службы могут проверить деятельность агентства Reuters после публикации фотографий работы противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве. Его слова приводит «Страна.ua».

«Я не имел возможности ознакомиться (с фотографиями, — «Газета.Ru»), но в итоге, думаю, разберутся люди, которые должны этим заниматься», — заявил он.

До этого украинское издание опубликовало фотографии агентства Reuters ночной работы ПВО в Киеве. На одной из них из городской застройки вылетает ракета.

В ночь на воскресенье, 10 августа, в Киеве и Киевской области объявлялся сигнал воздушной тревоги. В ночь на 10 сентября в нескольких областях Украины также произошли взрывы. По данным портала ТСН.ua («Телевизионная служба новостей»), взрывы произошли в Черниговской области.

Также сообщалось, что несколько взрывов произошло на территории Сумской области, расположенной в восточной части Украины.

Ранее стало известно о повреждении инфраструктурного объекта под Киевом.