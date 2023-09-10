В ЦИК дали рекомендации к выборам 2024 года

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова попросила наблюдателей в преддверии кампании 2024 года осуществить мониторинг всех помещений участков для голосования. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы сейчас попросили все свои комиссии, ведется мониторинг и президентской кампании — провести мониторинг всех помещений участков для голосования», — добавила председатель ЦИК РФ.

Выборы разного уровня проходят в 2023 году в 85 субъектах РФ.

До этого в Общественной палате России заявили об анонимных угрозах за работу на выборах. Председатель комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова показала скриншот со своего телефона с сообщением с угрозами.

Также стало известно, что большинство жалоб, направленных на горячую линию ОП по выборам, не подтвердились. Принятые сообщения в основном касались проблем с порядком голосования, видеонаблюдением.

Ранее в ЦИК России оценили ситуацию с электронным голосованием.