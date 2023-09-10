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Корреспондентов РИА Новости не пропустили на пресс-конференцию Макрона

Журналистов РИА Новости не пропустили на пресс-конференцию Макрона в Нью-Дели

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Amit Dave/Reuters

Корреспондентов российского агентства РИА Новости не пропустили на пресс-конференцию Макрона на полях саммита G20 в Нью-Дели.

Как отмечает агентство, журналистам, пытавшимся туда попасть, заявили, что зал полон.

Представители охраны сообщили, что в зал пускали только прессу из Франции. Уточняется, что на пресс-конференцию не смогли попасть многие индийские и западные журналисты.

В Индии президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что саммит G20 не то место, где стоит ждать подвижек в дипломатическом решении украинского конфликта.

Накануне сообщалось, что Макрон обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию на границе с Азербайджаном, заявив о необходимости решения разногласий между Ереваном и Баку дипломатическими методами.

Ранее Макрон предложил поднять вопрос о стратегии Франции в Африке на дебатах в парламенте.

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