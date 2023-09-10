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В Общественной палате рассказали о попытках вмешаться в ЕДГ с Украины

ОП: с Украины хотели завладеть профилями на «Госуслугах» для влияния на выборы

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РИА Новости

Мошеннические центры на Украине попытались завладеть аккаунтами россиян на «Госуслугах» с целью попытаться повлиять на ход голосования на выборах 2023 года в Единый день голосования, заявил член ОП России и руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы видим, как используются эти мошеннические центры на Украине, которые пытаются методами социальным технологий перехватить управление этими аккаунтами в «Госуслугах», чтоб повлиять на голосование», — подчеркнул общественник.

Как пояснил Григорьев, службы Запада просят «даже родственников, проживающих на территориях, подконтрольных Украине, звонить людям, запугивать членов избиркомов».

Выборы в России в Единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем стало 10 сентября.

До этого штаб по наблюдению за выборами сообщил об отсутствии нарушений в Москве.

Ранее в ЦИК России оценили ситуацию с электронным голосованием.

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