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Макрон заявил о необходимости реформирования СБ ООН

Макрон: Совбез ООН нуждается в глубоком реформировании

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Amit Dave/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна поддерживает реформирование Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы поддерживаем глубокую реформу структур глобального управления, Совета Безопасности ООН, но также Всемирного банка и МВФ (Международного валютного фонда), они должны лучше отражать современную геополитическую реальность, реальность демографическую и экономическую», — сказал Макрон.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече лидеров стран группы МИКТА (Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция, Австралия), прошедшей на полях саммита G20, выступил за реформирование Совета Безопасности ООН, указав на неспособность организаций находить решения проблем.

До этого глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Совет Безопасности ООН и Международный уголовный суд нуждаются в реформации. Она отметила, что под реформацию также должны попасть международные финансовые институты, органы здравоохранения и схожие с «Большой двадцаткой» форматы.

Ранее Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить требования России по зерновой сделке.

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