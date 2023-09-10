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Макрон оценил роль G20 в возможном прогрессе по урегулированию на Украине

Макрон: не стоит ждать прогресса в решении конфликта на Украине на саммите G20

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Amit Dave/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что саммит G20 не то место, где стоит ждать подвижек в дипломатическом решении украинского конфликта. Его слова приводит РИА Новости.

«Это не то место, где были бы крупные успехи на сегодняшний день, в особенности когда мы имеем дело с ситуацией (на Украине. — «Газета.Ru»)», — заявил он.

По словам Макрона, G20 — не то место, где произошел бы дипломатический прогресс по Украине.

10 сентября глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада не смогли «украинизировать» повестку саммита «Большой двадцатки» G20 в Индии. По словам российского дипломата, украинский кризис на саммите упоминается, но только в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов существующих в мире, урегулирования конфликтов в соответствии со всеми целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее Байден завершил участие в саммите G20 раньше срока.

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