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Глава МИД Украины раскритиковал действия Запада по трибуналу и конфискации активов России

Кулеба сообщил о тупике в обсуждениях с G7 трибунала и конфискации активов РФ

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Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал западные власти из-за отсутствия прогресса в создании трибунала для расследования «преступлений» Российской Федерации и передачи Киеву замороженных активов. Об этом пишет Barron's со ссылкой на AFP.

«Мы находимся в некотором тупике по обоим вопросам, по первому у нас есть разногласия, а по второму явно не хватает воли», — сказал он.

По мнению Кулебы, «большая семерка» поддерживает гибридный трибунал, который основывался бы на украинской судебной системе, но это не устраивает Украину, так как это не позволит «лишить высшее российское руководство неприкосновенности».

Кроме того, он заявил, что Киев настаивает на том, чтобы Украине передали замороженные активы России.

«Спустя полтора года я все еще слышу из Европы и Америки: мы работаем над этим», — заключил Кулеба.

До этого первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер на брифинге для журналистов заявил, что американская администрация США не исключает начала поставок ракет ATACMS Вооруженным силам Украине (ВСУ), но пока не готова объявить о таком шаге.

Ранее Кулеба рассказал Блинкену, что спасало его от похмелья в студенчестве.

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