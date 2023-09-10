Эрдоган заявил о важности участия России в зерновой сделке

Россию нельзя исключать из зерновой сделки в связи с риском эскалации напряженности в регионе. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20, чьи слова приводит ТАСС.

«РФ не может быть исключена из зерновой сделки. Не должно быть попыток нагнетания напряженности в регионе», — сказал он.

По мнению Эрдогана, Черноморская инициатива помогла избежать глобального продовольственного кризиса, за все время ее действия было поставлено 33 млн тонн зерна.

Помимо того, турецкий лидер предложил России нарастить объем зерновых, рассчитанных для поставок бедным африканским странам и подчеркнул, что турецкая сторона придает большое значение соглашению, заключенному между РФ, Турцией и Катаром о поставках 1 млн тонн зерна государствам Африки.

«Я предложил <...> не ограничиваться 1 млн тонн, а направить еще больше зерна», — резюмировал политик.

До этого Эрдоган и российский президент Владимир Путин завершили переговоры в Сочи. Одной из самых ожидаемых тем переговоров стало будущее зерновой сделки. Путин в начале переговоров отметил, что стороны обсудят ситуацию на Украине, зерновую сделку и Сирию. Эрдоган добавил, что переговоры с Путиным по вопросу «зерновой сделки» станут значимыми для мира и для африканских стран.

Ранее Эрдоган заявил, что провел обстоятельные переговоры с Лавровым на G20.